Тайсон Фьюри - о бое с Валлином: Это подготовка к поединку против Уайлдера

Новости спорта:Тайсон Фьюри прокомментировал свой предстоящий поединок, в котором ему будет противостоять Отто Валлин.

Британский боксер супертяжеловес Тайсон Фьюри прокомментировал свой предстоящий поединок, в котором ему будет противостоять шведский боксер Отто Валлин. Напомним, что бой запланирован на 14 сентября в Лас-Вегасе.

"Я рад вернуться в Лас-Вегас, - приводит слова британца boxingscene. - Мне понравилось мое выступление в моем последнем бою и я собираюсь устроить шоу на T-Mobile Arena. Отто Валлин - это боец с мировым именем, он высокий и в бою с ним я смогу подготовиться к реваншу с Деонтеем Уайлдером".

На кону поединка будет стоять титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в тяжелом весе, который принадлежит сейчас Фьюри. Отметим, что на счету 31-летнего британца 28 побед и одна ничья. 28-летний Валлин победил во всех своих 20 боях.