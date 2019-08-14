Красюк озвучил задачи Усика в супертяжелом весе

Новости спорта:Украинский боксер Александр Усик должен стать звездой масштаба лучших представителей этого дивизиона.

Промоутер Александра Усика, генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк поделился амбициозными планами относительно целей украинского боксера в хевивейте:

«Честно говоря, хотелось бы достичь того же, чего достигли в крузервейте – стать абсолютным чемпионом мира. Но это еще не вершина. Мы будем бороться за наследство.

Усик должен стать хрестоматийным боксером. Он должен стать звездой масштаба Майка Тайсона, Мухаммеда Али, Эвандера Холифилда, Леннокса Льюиса, братьев Кличко – это как минимум. Нужно хорошо делать свое дело и быть терпеливым, и через некоторое время успех сам найдет смиренного искателя».