Скачать
Среда, 14.08.2019
Официально: Хацкевич уволен с поста наставника Динамо
Официально: Хацкевич уволен с поста наставника Динамо
Официально: Лунин будет играть за Вальядолид
Официально: Лунин будет играть за Вальядолид
Украинец Середа - самый молодой чемпион Европы в истории
Украинец Середа - самый молодой чемпион Европы в истории
Определись все пары квалификации плей-офф Лиги чемпионов
Определись все пары квалификации плей-офф Лиги чемпионов

Гвоздик: С Ковалевым я буду биться в последнюю очередь

Гвоздик: С Ковалевым я буду биться в последнюю очередь
14:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поделился мыслями относительно дальнейшего развития карьеры, в случае если ему удастся победить в объединительной встрече чемпиона мира по версии IBF Артура Бетербиева.

«Победа над Бетербиевым будет значить лишь то, что я ещё на один шаг приблизился к главной цели — званию абсолютного чемпиона мира. Приведёт ли успех в бою с Артуром к встрече с Ковалёвым? Сложный вопрос. Не думаю, что Сергей сейчас ориентируется на это направление. В целом же у нас один менеджер, и мы дружим, поэтому объединительный бой с ним я проведу в последнюю очередь», — приводит слова Гвоздика Boxingtalk.

Динамо - Брюгге: лучшие моменты матча (Фото)

Встреча Артура Бетербиева и Александра Гвоздика состоится 18 октября 2019 года в Филадельфии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Сергей Ковалев, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Определись все пары квалификации плей-офф Лиги чемпионов
02 Динамо 3:3 Брюгге: события матча
03 Зинченко продемонстрировал фантастическую технику приема мяча (Видео)
04 Хацкевич прокомментировал возможную отставку после вылета из Лиги чемпионов
05 Динамо покидает Лигу чемпионов, не сумев обыграть Брюгге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь