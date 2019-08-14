Гвоздик: С Ковалевым я буду биться в последнюю очередь

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Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поделился мыслями относительно дальнейшего развития карьеры, в случае если ему удастся победить в объединительной встрече чемпиона мира по версии IBF Артура Бетербиева.

«Победа над Бетербиевым будет значить лишь то, что я ещё на один шаг приблизился к главной цели — званию абсолютного чемпиона мира. Приведёт ли успех в бою с Артуром к встрече с Ковалёвым? Сложный вопрос. Не думаю, что Сергей сейчас ориентируется на это направление. В целом же у нас один менеджер, и мы дружим, поэтому объединительный бой с ним я проведу в последнюю очередь», — приводит слова Гвоздика Boxingtalk.

Встреча Артура Бетербиева и Александра Гвоздика состоится 18 октября 2019 года в Филадельфии.