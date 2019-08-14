"Побитые бойцы никого не интересуют": Тайсон Фьюри раскритиковал Джошуа

Новости спорта:Джошуа был большим парнем, пока его не избил какой-то толстый чувак, - заявил Тайсон Фьюри.

Линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) заявил, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) не сможет вернуть себе утраченный статус. «Цыганского короля» цитирует BoxingScene.

«Побитые бойцы никого не интересуют. Именно это произошло с AJ в бою против Энди Руиса. Джошуа был большим парнем, сделанным из мрамора. А затем его избил и нокаутировал какой-то толстый чувак.

Все любили Джошуа до того момента, пока его не победил Руис. Но теперь он никому не нравится. Этот пузырь лопнул. В мире существует такая закономерность: если тебя избили, ты никому не нужен, поскольку все любят победителей. Если ты больше не победитель, то ни фига не получишь!»

Ранее Фьюри поделился своими планами после поединка с малоизвестным Отто Валлином (20-0, 13 КО), который пройдет 14 сентября.