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"Побитые бойцы никого не интересуют": Тайсон Фьюри раскритиковал Джошуа

"Побитые бойцы никого не интересуют": Тайсон Фьюри раскритиковал Джошуа
16:51 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта:Джошуа был большим парнем, пока его не избил какой-то толстый чувак, - заявил Тайсон Фьюри.

Линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) заявил, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) не сможет вернуть себе утраченный статус. «Цыганского короля» цитирует BoxingScene.

«Побитые бойцы никого не интересуют. Именно это произошло с AJ в бою против Энди Руиса. Джошуа был большим парнем, сделанным из мрамора. А затем его избил и нокаутировал какой-то толстый чувак.

Все любили Джошуа до того момента, пока его не победил Руис. Но теперь он никому не нравится. Этот пузырь лопнул. В мире существует такая закономерность: если тебя избили, ты никому не нужен, поскольку все любят победителей. Если ты больше не победитель, то ни фига не получишь!»

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Ранее Фьюри поделился своими планами после поединка с малоизвестным Отто Валлином (20-0, 13 КО), который пройдет 14 сентября.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Бокс новости.
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