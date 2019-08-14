Стороны Деревянченко и Головкина согласовали проведение боя

Новости спорта:Представители украинца Сергея Деревянченко и казаха Геннадия Головкина согласовали условия проведения титульного боя.

В ближайшее время могут официально объявить титульный бой между первым номером рейтинга IBF Сергеем Деревянченко из Украины и экс-чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным.

Как сообщает инсайдер Майк Коппинжер, казахстанский боксер согласился на условия, которые ему были предложены . Также поединок согласовали в IBF. Теперь сторонам остаётся договориться о последних мелких вопросах. Предполагается, что официально о проведении поединка будет объявлено уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что поединок состоится 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. На кону будет стоять вакантный титул чемпиона IBF в среднем весе, который оставил мексиканец Сауль Альварес.