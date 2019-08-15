Фьюри озвучил свой прогноз на титульный бой Ковалев - Ярд

Новости спорта:Тайсон Фьюри поделился своими ожиданиями от титульного боя Сергея Ковалева и британца Энтони Ярда.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился своими ожиданиями от титульного боя обладателя пояса по версии WBO в среднем весе Сергея Ковалева и британца Энтони Ярда, который состоится 24 августа в Челябинске (Россия).

"Цыганский король" считает, что его соотечественник сможет нокаутировать россиянина несмотря на проведение поединка в родной стране Ковалева.

"Мне кажется, что Энтони Ярд нокаутирует Ковалева. Не просто победит его по очкам, а остановит досрочно. Именно это ему необходимо сделать в России. Если ты хороший боксер, ты побеждаешь. Если плохой - проигрываешь.

Преимущество родной страны для проведения боя ничего не значит для меня, но для многих людей, которые не являются прирожденными бойцами, это важный фактор. Лично я могу боксировать хоть на круизном лайнере, хоть в опустошенном бассейне.

Посмотрим, из чего сделан Энтони Ярд. Я думаю, что у него все получится. Если же Ярд не сможет побить Ковалева, то какая разница, где он дрался? Я не говорю, что Ковалев - бездарность, но молодой боксер должен побеждать возрастного. Я верю, что Ярд сможет это сделать. Он станет славным молодым чемпионом", - приводит слова Фьюри Mirror.

Отметим, ранее чемпион по версии WBC Александр Гвоздик заявил, что не хотел бы устраивать объединительный бой с Ковалевым.

Напомним, также Ярд сообщал, что Ковалев отказывался проходить допинг-тест, однако позже россиянин изменил свое решение.