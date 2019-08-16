Официально: названы дата и место дебюта Усика в хэвивейте

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11:15 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Эгис Климас анонсировал в личном Instagram проведение следующего боя украинца 12 октября.

Менеджер Александра Усика Эгис Климас анонсировал в личном Instagram проведение следующего боя украинца 12 октября.

Согласно публикации Климаса, поединок состоится в Чикаго на Уинтраст-арене.

Имя оппонента Усика в анонсе не фигурирует. Ранее украинец должен был драться против камерунца Карлоса Такама, однако из-за смены последним промоутерской компании поединок может не состояться.

Гонорар украинца за бой с Такамом должен был составить 1,2 миллиона долларов.

Красюк озвучил задачи Усика в супертяжелом весе

 
 
 
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October 12th Chicago @usykaa @matchroomboxing @alex.krassyuk @eddiehearn @dazn_usa #klimasmanagement

Публикация от Egis Klimas (@klimasmanagement)

В июне Всемирная боксерская организация (WBO) назначила Усика обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

В своем последнем поединке Александр нокаутировал Тони Беллью и защитил все чемпионские титулы в первом тяжелом весе, которых тот вскоре лишился из-за перехода в супертяжелую весовую категорию. 

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Бокс, Новости бокса, Эгис Климас, Александр Усик.
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