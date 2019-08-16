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Джошуа: Я больше не фокусируюсь на абсолютном чемпионстве

Джошуа: Я больше не фокусируюсь на абсолютном чемпионстве
11:27 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Британец поделился своими планами на ближайшее будущее.

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) в комментарии TalkSport поделился своими планами на ближайшее будущее. Боксер заявил, что больше не концентрируется на цели стать абсолютным чемпионом хэвивейта.

«Я больше не фокусируюсь на абсолютном чемпионстве. У меня было 22 боя, и я говорил о том, чтобы стать абсолютным чемпионом.

Что я собираюсь делать после? Идти и драться с Отто Валлином? Не знаю пока.

После поражения Энди Руису, у меня было ощущение, что пришел конец моей карьеры в боксе, я долго переживал, отходил от того боя. Один раз я стал чемпионов супертяжелого веса, теперь моя цель стать им дважды, это теперь моя основная цель.

А после, уже прямая к абсолютному чемпионству».

Реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса состоится 7-го декабря в Саудовской Аравии.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис.
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