"Внимательно присмотритесь": Фьюри ответил на критику Уайлдера

Новости спорта:Британец Тайсон Фьюри встретится с Отто Уаллином 14-го сентября в Лас-Вегасе.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на резкие высказывания обладателя пояса WBC в хэвивейте Деонтея Уайлдера, которые касаются выбора британцем малоизвестного соперника Отто Уаллина для следующего боя.

"Цыганский король" провел аналогии со своим оппонентом и следующим соперником Уайлдера - Луисом Ортисом, которые находятся на одинаковых местах в рейтингах WBA и WBC соответственно.

"Это последние обновленные боксерские рейтинги от WBC и WBA. Если вы внимательно присмотритесь к этим рейтингам, то сможете увидеть, что мой следующий соперник, Отто Уаллин, занимает 4-ую строчку в WBA.

Следующий соперник Уайлдера, Луис Ортис, занимает 4-ую строчку в WBC. Просто констатирую факт, чтобы все увидели", - написал Фьюри в своем Instagram.