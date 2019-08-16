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"Внимательно присмотритесь": Фьюри ответил на критику Уайлдера

"Внимательно присмотритесь": Фьюри ответил на критику Уайлдера
16:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Британец Тайсон Фьюри встретится с Отто Уаллином 14-го сентября в Лас-Вегасе.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на резкие высказывания обладателя пояса WBC в хэвивейте Деонтея Уайлдера, которые касаются выбора британцем малоизвестного соперника Отто Уаллина для следующего боя.

"Цыганский король" провел аналогии со своим оппонентом и следующим соперником Уайлдера - Луисом Ортисом, которые находятся на одинаковых местах в рейтингах WBA и WBC соответственно.

 
 
 
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This is the latest boxing rankings from @wbcboxing & @wbaboxingofficial if you look closely at theses rankings you all can see that my next opponent is ranked #4WBA & wilders next opponent is ranked #4WBC @ottowallin @kingkongboxing just stating facts for all to see. #nuffsaid

Публикация от Tyson Fury (@gypsyking101)

"Это последние обновленные боксерские рейтинги от WBC и WBA. Если вы внимательно присмотритесь к этим рейтингам, то сможете увидеть, что мой следующий соперник, Отто Уаллин, занимает 4-ую строчку в WBA.

Следующий соперник Уайлдера, Луис Ортис, занимает 4-ую строчку в WBC. Просто констатирую факт, чтобы все увидели", - написал Фьюри в своем Instagram.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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