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Спенс объяснил, почему не ведет переговоров о бое с Кроуфордом

Спенс объяснил, почему не ведет переговоров о бое с Кроуфордом
21:57 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Эррол Спенс заявил, что не избегает поединка с Теренсом Кроуфордом.

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс прокомментировал слухи о том, что он избегает встречи с обладателем пояса WBO Теренса Кроуфорда.

Американец заверил, что готов сесть за стол переговоров с подопечным Арума после того, как проведет объединительные поединки с Шоном Портером и Мэнни Пакьяо.

"Как я могу избегать его, если я буду боксировать с Шоном Портером в объединительном поединке? Портер находится в топ-5 полусреднего веса, и в последний раз, когда WBC санкционировала наш с ним бой, вы знаете, он не принял его.

Так что никто не избегает Теренса Кроуфорда. На этой стороне тоже есть большая рыба, которую я должен зажарить. Как только я избавлюсь от Мэнни Пакьяо и Шона Портера, тогда мы сможем сесть и поговорить о Теренсе Кроуфорде. Но никто не избегает его", - приводит слова Спенса Fighthub.

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Бокс, Новости бокса, Теренс Кроуфорд, Эррол Спенс.
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