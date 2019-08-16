Тайсон Фьюри дал прогноз на бой Ковалев - Ярд

Новости спорта:Тайсон Фьюри прокомментировал ближайший бой Энтони Ярд - Сергей Ковалев.

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри (28-0-1, 20 КО) дал прогноз на встречу Энтони Ярда (18-0, 17 КО) и Сергея Ковалева (33-3-1, 28 КО), которая состоится 24 августа в Челябинске.

«Я вижу шансы у Энтони Ярда, правда. Думаю Ковалев на спаде, он был очень хорошим чемпионом в свое время и очень много добился, но я думаю, что поражения от Андре Уорда подкосили его. Он проиграл Элейдеру Альваресу, затем взял реванш, но я считаю, что молодость всегда сильнее. Я думаю Энтони Ярд нокаутирует его, не просто победит по очкам, а победит досрочно, потому что именно это ему необходимо в бою в России.

Я думаю, он сделает это, и если он не сможет победить Ковалева, ему следует забыть о боксе, потому что в этом случае что ему делать дальше? Я не утверждаю, что Ковалев ни на что не годен, но хороший молодой боксер должен побеждать хорошего боксера старше себя», – сказал Фьюри в интервью BT Sport.