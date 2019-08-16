Президент WBC назвал Гвоздика "недооцененным чемпионом"

Новости спорта:Маурисио Сулейман прокомментировал ближайший объединительный бой в полутяжелом весе Гвоздик - Бетербиев.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман поделился ожиданиями от предстоящего объединительного боя украинского чемпиона организации в полутяжелом весе Александра Гвоздика с обладателем пояса IBF Артуром Бетербиевым.

По словам Сулеймана, украинца зря недооценивают.

«Это будет отличный бой. Гвоздик — потрясающий, возможно, недооцененный чемпион. Он выиграл титул, драматически нокаутировав Адониса Стивенсона, который долгое время защищал пояс. Гвоздик защитил свой титул, и теперь он столкнется с Бетербиевым», — цитирует Сулеймана Boxingscene.com.