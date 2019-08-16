Сиренко дал прогноз на бой Поветкин - Фьюри

Новости спорта:Владислав Сиренко прокомментировал грядущий бой Александра Поветкина и Хьюи Фьюри.

Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко (12-0, 11 КО) в интервью ZeRingШоу назвал фаворита в предстоящем бою россиянина Александра Поветкина (34-2, 24 КО) и британца Хьюи Фьюри (23-2, 13 КО). «Это будет очень интересный бой, оба боксера хороши, но я считаю, что победит Александр. Я считаю, что он боксер лучше чем Фьюри.

Британец очень умный боксер, неудобный осторожный, в конце концов он моложе. Он хорошо понимает свои преимущества и максимально использует их в поединке.

Однако на стороне Поветкина ударная мощь, выносливость, стойкость, опыт. Как для меня, это решающие факторы», – сказал Сиренко.