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Усик может сразиться с российским боксером

Усик может сразиться с российским боксером
10:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Соперник украинского боксера для дебюта в супертяжах до сей поры неизвестен.

Российский супертяжеловес Андрей Федосов может провести бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком 12 октября в Чикаго. Этот поединок станет дебютным для украинца в супертяжелом дивизионе. Об этом сообщает BoxingScene.

По информации источника, промоутерская компания Banner Promotions, представляющая интересы российского боксера, подтвердила, что представители украинца контактировали с ними и делали предложение о бое.

Промоутер Федосова Мэтт Роулэнд, в свою очередь заявил, что поединок точно не состоится 12 октябре, несмотря на заинтересованность в этом событии окружения россиянина.

"Я показал предложение от команды Усика менеджерам Федосова, и, видимо, им понравилась эта идея. Но когда Андрей вернулся в Штаты 13-го августа, они решили все-таки провести разогревочный поединок в октябре. После этого мы вновь рассмотрим бой с Усиком или любым другим топовым супертяжеловесом.

У Андрея было сломано запястье, которые теперь вылечили. Мне нравится это бой, поскольку Усик долго был вне ринга, тем более это его первый опыт в супертяжелом весе, кто знает, что произойдет. Андрей Федосов безусловно умеет боксировать. Надеюсь, у нас снова будет шанс устроить это бой для Андрея после 12-го октября", - приводит слова Роулэнда Boxing Scene.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Андрей Федосов.
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