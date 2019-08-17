Энди Руис рассказал о своей мечте

Новости спорта:Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис-младший поделился своими задачами на ближайшее будущее в профессиональном боксе.

Мексиканец заявил, что собирается нокаутировать британскую суперзвезду Энтони Джошуа в реванше, а после провести объединительный бой с обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером.

"Я хочу снова нокаутировать Джошуа. Чувствую себя отлично, ведь в ту ночь я испытал лучшие моменты в своей жизни. Каждый день я просыпаюсь счастливым, и сейчас я уверен, что смогу победить Джошуа в реванше.

Моя мечта - стать абсолютным чемпионом мира, бой с Уайлдером - моя мечта. Хочу добавить в свою коллекцию чемпионство WBC, чтобы стать бесспорным чемпионом. Я также хотел бы встретиться с Кубратом Пулевым, хотя пока что главное - это победить Джошуа", - приводит слова Руиса новостное агенство EFE.