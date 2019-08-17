Пулев дал прогноз на бой-реванш Руис - Джошуа

Новости спорта:Болгарин Кубрат Пулев является обязательным претендентом по линии IBF.

Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев прокомментировал решение IBF санкционировать его бой с победителем реванша чемпион мира WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руиса и британца Энтони Джошуа.

"Меня не удивило решение IBF санкционировать реванш в порядке исключения. Но мы хотим прояснить некоторые моменты, чтобы убедиться, что победитель в следующем бою будет драться со мной. Я ждал этого поединка более трех лет. Я остаюсь сосредоточен и продолжаю готовиться к бою против победителя", - сказал Кубрат.

Также болгарский боксер не выделил явного фаворита второго боя Руиса и Джошуа, однако все-таки высказался о возможном победителе этого поединка.

"Реванш Руиса и Джошуа – поединок, в котором шансы составляют 50/50. Но я считаю, что Руис снова победит. Сейчас я тренируюсь в Лас-Вегасе. Я чувствую, что вскоре в моей жизни произойдут важные вещи", - приводит слова Пулева FightNews.com.