"Сработали инстинкты": Джошуа объяснил свое поражение от Руиса

Новости спорта:Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа проанализировал поражение от Энди Руиса, в котором он и лишился титулов.

По его словам, неудача в бою с американцем мексиканского происхождения объясняется пропущенным лаки-панчем.

«Я проиграл из-за лаки-панча. Тот удар был послан Руису самим богом. Не знаю, было ли у меня сотрясение мозга после первого нокдауна, но после боя я не знал, в каком раунде всё остановилось. Был очень удивлён, что Руису понадобилось ещё четыре раунда, чтобы прикончить меня.

Я ошибся, пойдя на Энди после того, как отправил его в нокдаун. То был флеш-нокдаун. С ним не было покончено. Мне нужно было действовать в прежнем ключе, но сработали инстинкты. Я пропустил левый боковой и уже тогда проиграл бой", — приводит слова Джошуа BoxingScene.