Появились уникальные кадры подготовки Усика к дебюту в хэвивейте

Украинский чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) провел тренировку на пляже Малибу в Майами. Соответствующее фото появилось на официальной странице нашего боксера в Instagram.
Фото с тренировки Усика:
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Напомним, что Усик начал подготовку к дебютному бою в супертяжелом весе, который состоится 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena. Имя его соперника пока неизвестно.