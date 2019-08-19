Появились уникальные кадры подготовки Усика к дебюту в хэвивейте

Новости спорта:Украинец тренируется на пляжах Малибу.

Украинский чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) провел тренировку на пляже Малибу в Майами. Соответствующее фото появилось на официальной странице нашего боксера в Instagram.

Фото с тренировки Усика:

Напомним, что Усик начал подготовку к дебютному бою в супертяжелом весе, который состоится 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena. Имя его соперника пока неизвестно.