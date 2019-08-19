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Фьюри дал ценный совет Джошуа

Фьюри дал ценный совет Джошуа
11:08 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:"Цыганский король" ответил на критику Энтони о выборе малоизвестного соперника.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на критику британца Энтони Джошуа, которая касается выбора его соотечественником малоизвестного соперника Отто Уаллина для следующего боя.

"Цыганский король" кинул ответный камень в огород ЭйДжея, который выбрал в качестве оппонента нынешнего обладателя поясов WBO, WBA, IBO, IBF в хэвивейте Энди Руиса, который до победы над Джошуа не считался топовым супертяжеловесом.

"Энди Руис был топовым супертяжеловесом, когда он дрался с Джошуа и нокаутировал его? Нет. Никто не знал этого парня. Руис был заменой за две недели до боя. Люди делают себе имя, пользуясь предоставленной возможностью.

В прошлом году Энди Руис был никем, а теперь он чемпион мира в супертяжелом весе. Если бы он не получил свой шанс за две недели до боя, абсолютно никто не знал бы, кто он вообще такой.

Энтони Джошуа противоречит сам себе. ЭйДжей, советую тебе думать перед тем, как говорить, маленькая с*чка. Энди Руис надрал Джошуа задницу, поэтому сейчас Энтони думает, что ему надо болтать немного больше", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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