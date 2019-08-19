Уайлдер дал прогноз на бой Ковалев - Ярд

Новости спорта:Деонтей думает, что у титула WBO в среднем весе сменится владелец.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился своими ожиданиями от титульного боя обладателя пояса по версии WBO в среднем весе Сергея Ковалева и британца Энтони Ярда, который состоится 24 августа в Челябинске (Россия).

"Бронзовый бомбардировщик" неожиданно отдал предпочтение претенденту на титул и считает, что Ярд сможет стать новым чемпионом.

"Я выберу Ярда. Мне все в нем нравится. Меня располагает его уверенность в ринге, что он привносит в ринг и что предлагает", - приводит слова Уайлдера BoxingNews24.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри также поделился прогнозом на поединок Ковалев - Ярд.