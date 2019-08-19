Скачать
Понедельник, 19.08.2019
Шахтер уверенно обыграл ФК Львов в 4-м туре УПЛ
Шахтер уверенно обыграл ФК Львов в 4-м туре УПЛ
Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута
Кормье - Миочич. Видео тяжелого нокаута
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Наваррете в шикарном бою отстоял чемпионский пояс WBO (Видео)
Все тренеры Динамо после Лобановского
Все тренеры Динамо после Лобановского

Уайлдер дал прогноз на бой Ковалев - Ярд

Уайлдер дал прогноз на бой Ковалев - Ярд
11:55 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Деонтей думает, что у титула WBO в среднем весе сменится владелец.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился своими ожиданиями от титульного боя обладателя пояса по версии WBO в среднем весе Сергея Ковалева и британца Энтони Ярда, который состоится 24 августа в Челябинске (Россия).

"Бронзовый бомбардировщик" неожиданно отдал предпочтение претенденту на титул и считает, что Ярд сможет стать новым чемпионом.

"Я выберу Ярда. Мне все в нем нравится. Меня располагает его уверенность в ринге, что он привносит в ринг и что предлагает", - приводит слова Уайлдера BoxingNews24.

Напомним, ранее Тайсон Фьюри также поделился прогнозом на поединок Ковалев - Ярд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Сергей Ковалев, Энтони Ярд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Отдыхайте": Суркис рассказал, как уволил Хацкевича
02 Леоненко - о смене тренера в Динамо
03 Экс-наставник Шахтера Луческу - о смене тренера в Динамо
04 Лучшие моменты всего турнира UFC 241 (Видео)
05 Гвоздик vs Бетербиев: Боб Арум ожидает "бой года"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь