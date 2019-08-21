WBO приняла решение касательно статуса претендента Усика на титул в хевивейте

Новости спорта:Всемирная боксерская организация отклонила апелляцию Диллиана Уайта.

32-летний украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО), бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, остался обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе.

По информации источника, Всемирная боксерская организация отклонила апелляцию Диллиана Уайта (26-1, 18 КО), который был недоволен предоставлением украинцу статуса претендента, после месяца рассмотрения.

Усик сможет рассчитывать на бой за звание чемпиона по версии WBO после того, как за пояс сразятся чемпион Энди Руис и бывший обладатель титула Энтони Джошуа. Поединок с победителем данной пары должен пройти в течение 180 после реванша.

Напомним, Усик должен провести дебютный бой в супертяжелом весе 12 октября в Чикаго. Ранее предполагалось, что оппонентом Усика станет камерунский ветеран Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), но тот недавно сменил промоутера, из-за чего его планы могут поменяться.