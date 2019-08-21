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Ковалев - Ярд: слова перед боем

Ковалев - Ярд: слова перед боем
12:20 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Сергей Ковалев и Энтони Ярд прокомментировали свой ближайший бой.

Британский боксёр Энтони Ярд, который 24 августа в Челябинске постарается отобрать титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе у россиянина Сергея Ковалёва, поделился мыслями о своём сопернике.

"Энергетика, которую я от него испытываю, заключается в том, что он действительно не хочет драться со мной. Он думает: "У этого парня было только 18 профессиональных боёв, только 12 любительских боёв, и я буду в Зале славы, я не могу позволить этому парню прийти и побить меня". Но это то, что и должно произойти.

Я чувствую, что это заставляет его нервничать. Я всего лишь парень из Восточного Лондона, который начал заниматься боксом в 19 лет и стал совершенствоваться. Но моё имя сейчас повсюду, и это показывает, что произойдёт в будущем", — приводит слова британца BoxingScene.

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Российский боксер Сергей Ковалев прилетел в Челябинск и высказался касательно грядущего поединка.

"Сборы в Москве прошли отлично, сегодня первый день отдыха, скажем так, в пути. До этого все дни были тренировочными. Последнюю неделю я перешёл на одну тренировку в день, всё по плану. Волнения никакого нет. Я прилетел домой, соскучился по друзьям и родственникам — по всему, что меня окружало, пока я здесь жил.

В ближайшие три дня проведу пару лёгких тренировок. Подгоню вес и начну восстанавливаться.

Он называет себя львом, но я бы сказал, что он львёнок. Буду его перевоспитывать. В силу опыта я спокойно воспринимаю это — таких была куча. Но его тоже можно понять. Будем ставить на место, он много постит неприятных вещей. Не нужно вообще заморачиваться, это его дело и его право", — написал Ковалёв на своей странице в "Инстаграме".

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