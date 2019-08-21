Ковалев - Ярд: где и когда смотреть бой

Новости спорта:Встреча состоится в Челябинске в ближайшую субботу.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (33-3-1, 28 КО) вечером в субботу, 24 августа, проведет защиту своего титула. Соперником "Крашера" станет 28-летний британец Энтони Ярд (18-0, 17 КО).

Начало – в субботу, ориентировочно в 22:00.

Вечер бокса можно будет увидеть на федеральном российском Первом канале. Начало прямой трансляции – в 21:25 по киевскому времени.

Кроме того, прямой репортаж из Челябинска проведут британский BT Sport 2 и американский телегигант ESPN+.

Отметим, что букмекеры отдают неявное преимущество российскому чемпиону.