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Первым соперником Усика в супертяжелом весе станет россиянин

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Первым соперником Усика в супертяжелом весе станет россиянин
09:51 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Инстаграм

Новости спорта:Россиянин Федосов согласился стать первым соперником Усика в супертяжелом весе.

Дебютный бой в рамках супертяжелого веса Александр Усик проведет против россиянина Андрея Федосова.

Федосов и его команда согласились на бой против украинца. Бой пройдет 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena и будет транслироваться DAZN.

Появились уникальные кадры подготовки Усика к дебюту в хэвивейте

Изначально соперником Усика должен был стать 38-летний француз камерунского происхождения Карлос Такам. Они могли провести поединок еще в июне, но украинец снялся из-за травмы. Бой перенесли на осень, но Такам подписал контракт с новым промоутером, который планирует двигать его карьеру в другом направлении.

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Бокс, Александр Усик, Бокс новости, Карлос Такам, Андрей Федосов.
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