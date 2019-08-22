Первым соперником Усика в супертяжелом весе станет россиянин

Новости спорта:Россиянин Федосов согласился стать первым соперником Усика в супертяжелом весе.

Дебютный бой в рамках супертяжелого веса Александр Усик проведет против россиянина Андрея Федосова.

Федосов и его команда согласились на бой против украинца. Бой пройдет 12 октября в Чикаго на Wintrust Arena и будет транслироваться DAZN.

Изначально соперником Усика должен был стать 38-летний француз камерунского происхождения Карлос Такам. Они могли провести поединок еще в июне, но украинец снялся из-за травмы. Бой перенесли на осень, но Такам подписал контракт с новым промоутером, который планирует двигать его карьеру в другом направлении.