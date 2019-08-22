Деревянченко: Я готов осуществить свою мечту - стать чемпионом мира

Новости спорта:Сергей Деревянченко готов к бою за титул IBF с экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным.

Украинский средневес Сергей Деревянченко обещает показать все лучшее, на что способен в бою против экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина.

"Я очень рад, что моя команда предоставила мне еще одну возможность побороться за титул чемпиона мира в среднем весе.

Я испытываю большое уважение к Головкину и с нетерпением жду возможности доказать на ринге, что я готов осуществить свою мечту жизни – стать чемпионом мира. Мы увидим грандиозную битву, не могу дождаться выхода в ринг", – сказал Деревянченко.