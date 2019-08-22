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Деревянченко: Я готов осуществить свою мечту - стать чемпионом мира

Деревянченко: Я готов осуществить свою мечту - стать чемпионом мира
13:28 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: инстаграм

Новости спорта:Сергей Деревянченко готов к бою за титул IBF с экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным.

Украинский средневес Сергей Деревянченко обещает показать все лучшее, на что способен в бою против экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина.

Поединок состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден"

"Я очень рад, что моя команда предоставила мне еще одну возможность побороться за титул чемпиона мира в среднем весе.

Я испытываю большое уважение к Головкину и с нетерпением жду возможности доказать на ринге, что я готов осуществить свою мечту жизни – стать чемпионом мира. Мы увидим грандиозную битву, не могу дождаться выхода в ринг", – сказал Деревянченко.

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Бокс, Геннадий Головкин, Чемпион мира, Мэдисон сквер гарден, Сергей Деревянченко.
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