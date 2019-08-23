Ковалев - Ярд: гонорары боксеров

Новости спорта:Боксеры получат на двоих 8 млн долларов.

Как утверждает «СЭ», российский боксер Сергей Ковалев, являющийся обладателем чемпионского пояса WBO в полутяжелом весе, получит на поединок в родном Челябинске 5 млн долларов.

Британец Энтони Ярд, который претендует на трон, пополнит свой банковский счет 3 млн долларов. Также сообщается, что из своих призовых Ярд отдаст порядка 60% своим промоутерам и агентам. Напомним, бой Ковалев — Ярд состоится в субботу, 24 августа, в Челябинске.

На кону будет стоять титул чемпиона WBO и титул суперчемпиона Евразийского боксерского парламента.