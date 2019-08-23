Хегай - Тихонов: где и когда смотреть бой

Новости спорта:Украинский боксер Арнольд Хегай проведет бой против россиянина в Оклахоме.

В ночь с 23 на 24 августа в американском городке Броукен-Эрроу (штат Оклахома) состоится вечер бокса, который вызывает особый интерес у украинских любителей бокса.

Состоится 8-раундовый бой во втором легчайшем весе (до 55,3 кг), в котором встретятся непобежденный украинский боксер Арнольд Хегай (15–0–1, 10 КО) и россиянин Владимир Тихонов (17–1, 10 КО).

Шоу будет транслироваться известным каналом Showtime в рамках серии ShoBox: The New Generation. Основные бои вечера начнутся в 05:00 по киевскому времени в ночь на субботу.

На взвешивании за сутки до боя Арнольд Хегай показал вес 122 фунта (55,34 кг), а Владимир Тихонов весит 123 фунта (55,79 кг).

В предыдущих 15 поединках Арнольд одержал 14 побед, 10 из них нокаутом. В апреле 2016 года в шестом бою у него значится единственная ничья, когда он не сумел одолеть казахстанского боксера Ержана Залипова. После того поединка Хегай одержал 10 уверенных побед.