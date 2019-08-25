Нокаут за 30 секунд: олимпийский призер жестко вырубил соперника (Видео)

Новости спорта:Смотреть видео нокаута в бою Шахрам Гиясов - Дарли Перес.

Шахрам Гиясов нокаутировал Дарли Переса уже в первом раунде.

Менее одной минуты потребовалось серебряному призеру Олимпиады-2016 Шахраму Гиясову, выступающему в первом полусреднем весе, чтобы одержать досрочную победу над бывшим обладателем временного чемпионского пояса WBA в легком весе Дарли Пересом.

На тридцатой секунде первого раунда Гиясов нанес сопернику чистый хук слева, отправивший его в тяжелый нокдаун. Перес поднялся, но нетвердо стоял на ногах и очевидно не стремился к продолжению, поэтому рефери остановил поединок.