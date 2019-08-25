Скачать
Воскресенье, 25.08.2019
Двукратная! Белодед защитила титул чемпионки мира
Двукратная! Белодед защитила титул чемпионки мира
Непобедимый украинский боец ММА "задушил" американца (Видео)
Непобедимый украинский боец ММА "задушил" американца (Видео)
Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
У Роналду украли гол в Парме (Видео)
У Роналду украли гол в Парме (Видео)

Усик рвется в кино: боксер воссоздал сцену из фильма "Рокки" (Видео)

Усик рвется в кино: боксер воссоздал сцену из фильма "Рокки" (Видео)
14:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинский боксер творчески готовится к следующему бою.

Украинский экс-абсолютный чемпион мира Александр Усик показал свою версию сцены из знаменитой кинофраншизы про боксера Рокки Бальбоа.

Соответствующее видео боксер опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

В этом ролике Усик устроил спринт на пляже с членом своей команды под главную мелодию из серии фильмов "Рокки".

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Just live, not everyone is able to do it.#usyk17#lapin#akblapin#run#lomus#loma#boxing # Ocean#rokibalboa #usa #17 #

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Ранее Усик представил свою версию известной сцены из сериала "Бригада".

Напомним, Усик в США готовится к дебюту в супертяжелом весе, который состоится ориентировочно 12 октября в Чикаго. При этом имя соперника пока не уточняется. Изначально им должен был стать Карлос Такам, однако он может отказаться от поединка после смены промоутера. В команде Усика заявили, что оппонент украинца будет утвержден в ближайшее время.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Рокки Бальбоа, Александр Усик, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ковалев с проблемами нокаутировал Ярда (Видео нокаута)
02 Ковалев - Ярд. Видео боя
03 Пушка капитана выручила Динамо: видео сумасшедшего гола
04 Ковалев - Ярд: видео нокаута
05 Нокаут за 30 секунд: олимпийский призер жестко вырубил соперника (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь