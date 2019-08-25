Усик рвется в кино: боксер воссоздал сцену из фильма "Рокки" (Видео)

Украинский экс-абсолютный чемпион мира Александр Усик показал свою версию сцены из знаменитой кинофраншизы про боксера Рокки Бальбоа.
Соответствующее видео боксер опубликовал в своем аккаунте в Instagram.
В этом ролике Усик устроил спринт на пляже с членом своей команды под главную мелодию из серии фильмов "Рокки".
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Just live, not everyone is able to do it.#usyk17#lapin#akblapin#run#lomus#loma#boxing # Ocean#rokibalboa #usa #17 #
Ранее Усик представил свою версию известной сцены из сериала "Бригада".
Напомним, Усик в США готовится к дебюту в супертяжелом весе, который состоится ориентировочно 12 октября в Чикаго. При этом имя соперника пока не уточняется. Изначально им должен был стать Карлос Такам, однако он может отказаться от поединка после смены промоутера. В команде Усика заявили, что оппонент украинца будет утвержден в ближайшее время.