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Усик поздравил Ковалева с тяжелой победой над Ярдом

Усик поздравил Ковалева с тяжелой победой над Ярдом
07:23 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинский боксер Александр Усик похвалил Сергея Ковалева за проявленный характер.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик отреагировал на результат титульного поединка чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева и британца Энтони Ярда.

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Украинский супертяжеловес похвалил россиянина за то, что он смог выстоять после восьмого раунда. Тогда британец едва не отправил Ковалева в нокаут, а тренер Сергея хотел остановить бой.

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"Я смотрел бой Ковалева. Он настоящий мужчина. Восьмой раунд был очень опасный, но он сумел проявить свой характер. Выстоял, вытерпел и повернул бой в свое русло. Поздравляю Серегу!" - сказал Усик в своем Instagram.

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Бокс, Видео, WBO, Новости бокса, Сергей Ковалев, Александр Усик, Энтони Ярд, Сергей Ковалев - Энтони Ярд, Ковалев - Ярд.
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