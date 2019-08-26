Тренер Ковалева мог досрочно прекратить бой с Ярдом

Новости спорта:Бадди МакГирт прокомментировал бой своего подопечного против Энтони Ярда.

Бадди МакГирт, тренер чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева (34-3-1, 29 КО), признался, что хотел остановить чемпионский бой против Энтони Ярда (18-1, 17 КО).

«Ковалев выступил хорошо против молодого и голодного соперника. Да, Сергей совершил несколько ошибок.

Что касается восьмого раунда, то было волнительно. И я сказал Ковалеву в перерыве, что остановлю бой, если подобное продолжится и в следующем раунде. Но Сергей взял все под свой контроль и довел бой до победы», – цитирует МакГирта Р-Спорт.