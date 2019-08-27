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Ломаченко - Кэмбелл: сколько украинцев поддержат соотечественника в Лондоне

Ломаченко - Кэмбелл: сколько украинцев поддержат соотечественника в Лондоне
09:26 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:В субботу на берега Туманного Альбиона высадится внушительный украинский десант.

В последний день лета в Лондоне Василий Ломаченко проведет бой с британцем Люком Кэмбеллом. На кону поединка – сразу три чемпионских титула в легком весе (до 61,2 кг) – по версиям WBC, WBA и WBO. Билеты на 20-тысячную О2 Арена давно проданы. Среди покупателей – немало украинцев.

«Василия на О2 Арена будут поддерживать более 500 украинцев, — рассказал Sport Arena куратор украинского фан-тура Максим Розенко. – Причем могло бы быть значительно больше. Наша диаспора в Великобритании подала две коллективные заявки и готова была выкупить у организаторов боксерского шоу Matchroom Boxing в общей сложности 1000 билетов. Идея состояла в том, чтобы были полностью выкуплены два сектора, которые стали бы «украинскими».

Ломаченко - Кэмпбелл: все о сопернике украинца (Фото, Видео)

К сожалению, эта инициатива не нашла отклика в сердце организаторов, заявки были сильно урезаны. Но даже в текущей ситуации поражает география фанов Ломаченко. Поболеть за Василия прилетают из Израиля, Норвегии, Словении, Германии, Польши, Австрии, Бельгии, Италии, Ирландии, Дании, Франции, США, Хорватии, Молдовы и России.

В большинстве своем это этнические украинцы, а также выходцы с постсоветского пространства. В среду 28 августа можно будет посмотреть отрытую тренировку Василия и Люка – она пройдет в York Hall, начало в 17:00.

В пятницу 30 августа поболеть за нашего чемпиона на церемонии взвешивания, которая состоится в Spitalfields Market, старт в 13:00. 31 августа за несколько часов до начало боксерского шоу мы встречаемся в украинском клубе на Holland Park, откуда отправимся на О2 Арена.

За бой с Кэмпбеллом Ломаченко получит рекордный гонорар в размере 4 миллионов долларов.

В последнем бою Василий провел успешную защиту своих чемпионских поясов в бою с Энтони Кроллой, которого победил нокаутом в 4-м раунде.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Люк Кэмбелл.
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