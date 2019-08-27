Бой Ковалев - Альварес под угрозой срыва: названа причина

Новости спорта:Команда Сергей Ковалева просит перенести поединок.

Бой между чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым (34–3–1, 29 КО) и обладателем титулов по версиям WBC, WBA Super и IBF Саулем Альваресом (52-1-2 (35 КО) может не состояться

Как сообщает vringe.com, Альварес планирует выйти на ринг 2 ноября. Отмечается, что команда Ковалева просит перенести поединок на несколько недель, но дата 2 ноября ранее была согласована Альваресом и боссами стриминга DAZN.

Если просьбу о переносе не удовлетворят, то Ковалеву придётся начинать тренировочный лагерь уже на следующей неделе.