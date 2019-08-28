Ломаченко назвал себя лучшим боксером в мире

Новости спорта:Ломаченко включил себя в тройку лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко назвал список из трех боксеров, которые являются лучшими в мире вне зависимости от весовой категории.

Украинец ожидаемо поставил себя на первое место, второе отдал чемпиону в полусреднем весе Теренсу Кроуфорду, а третью строчку занял обладатель поясов в средней весовой категории Сауль Альварес.

"Все чемпионы имеют большое эго. Считаю, что я являюсь лучшим вне зависимости от весовой категории. Теренс Кроуфорд считает себя лучшим, а Сауль Альварес - себя. Для меня Кроуфорд на втором месте, а Альварес - третий. Что еще нас объединяет - непринятие поражений", - приводит слова Ломаченко Boxing Scene.

Напомним, что Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC.