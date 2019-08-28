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Ломаченко vs Кэмпбелл: расписание мероприятий перед боем

Ломаченко vs Кэмпбелл: расписание мероприятий перед боем
14:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Бой за чемпионские пояса в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом состоится в субботу.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) 31 августа проведет бой против британца Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО).

Василий Ломаченко уже владеет двумя титулами в легком весе – по версиям WBA и WBO. Цель украинца – объединение всех поясов в этом весе и звание абсолютного чемпиона. Поединок с Кэмпбеллом следующая ступень для достижения этой цели, поскольку британец владеет титулом по версии WBC.

Расписание официальных мероприятий перед поединком:

28 августа, 19.00 – открытая тренировка;

29 августа, 13.00 – пресс-конференция бойцов андеркарда;

29 августа, 15.00 – пресс-конференция Ломаченко и Кэмпбелла;

30 августа, 15.00 – церемония взвешивания.

31 августа, 22:00 (начало трансляции Интер) - бой Ломаченко - Кэмпбелл

В андеркарде боя Ломаченко – Кэмпбелл на ринг выйдут россиянин Александр Поветкин и британец Хьюи Фьюри. Также чемпион WBC в наилегчайшем весе Чарли Эдвардс встретится с Хулио Мартинесом.

Sky Sports покажет поединок в Британии, а ESPN+ – в США.

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Бокс, Василий Ломаченко, Бокс новости, Люк Кэмпбелл.
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