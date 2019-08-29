Стали известны имена потенциальных соперников Усика

Новости спорта:Украинский боксер вскоре дебютирует в супертяжелом дивизионе.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик должен дебютировать в супертяжелом дивизионе 12-го октября в Чикаго на арене WintrustArena, однако соперник украинца пока неизвестен.

Как сообщает авторитетный журналист The Athletic Майк Коппинджер, представители Усика в данный момент рассматривают двух боксеров, которые способны выйти на ринг с их подопечным.

По информации источника, наиболее вероятной кандидатурой на бой с Александром является непобежденный голландец Тайрон Спонг. Кроме того, соперником украинца может стать более именитый Брайант Дженнингс из США.

Отметим, что ранее следующим оппонентом Усика называли Андрея Федосова, однако александр в своем Instagram заявил, что отказался боксировать с россиянином.