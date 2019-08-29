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Ломаченко хочет сменить весовую категорию после боя с Кэмпбеллом

Ломаченко хочет сменить весовую категорию после боя с Кэмпбеллом
09:53 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Украинец не против в будущем перейти в другую весовую категорию для боя с Джервонтой Дэвисом.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко признался, что хочет провести бой с обладателем пояса WBA во втором полулегком весе Джервонтой Дэвисом.

Отметим, что в данный момент украинец хочет стать абсолютным чемпионом в легком дивизионе, однако после достижения этой цели он, вероятно, будет рассматривать смену весовой категории.

"Возможно, в будущем я перейду в первый полусредний вес, но не сейчас. Бой с Джервонтой Дэвисом может оказаться очень интересным, я хочу этот поединок. Я наслаждаюсь процессом подготовки. Я готов на 100 процентов. Мы много тренировались, но я люблю бокс и тяжелую подготовку", - приводит слова Ломаченко BoxingNews24.

Джошуа: Ломаченко - величайший боксер-легковес

Напомним, что Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис.
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