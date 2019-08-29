Шатерникова сделала свой прогноз на бой Ломаченко - Кэмпбелл

Новости спорта:Алина Шатерникова поделилась ожиданиями от поединка за титулы WBA и WBO и WBC в легком весе.

Бывшая чемпионка GBU, EBU и WIBF Алина Шатерникова поделилась ожиданиями от поединка за титулы WBA и WBO и WBC в легком весе между украинцем Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и Люком Кэмпбеллом (20-2, 16 КО) из Великобритании.

"Кэмпбэлл - академичный боксер, в котором вообще понятия импровизации не существует.

Не то, что бы он не умеет это делать, но у него даже понимания, что в боксе можно работать не просто по классике, но и импровизировать и это очень быстро просчитывается», — сказала Шатерникова в интервью YouTube-каналу VideoBoxing.

Напомним, что поединок Ломаченко и Кэмпбелла состоится 31 августа в Лондоне.