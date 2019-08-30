Кэмпбелл - о Ломаченко: У меня есть опыт и я готов к вызову

Новости спорта:Люк Кэмпбелл поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка против чемпиона мира по версиям WBA и WBO.

Британский проспект Люк Кэмпбелл поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка против чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко.

"Я понимаю, что такое давление. Оно было, когда я выигрывал золотые медали Олимпиады в Лондоне или когда бился с Линаресом в Америке. У меня есть опыт и я готов к вызову. Я всегда считал, что для того, чтобы быть первым номером, тебе нужно победить лучшего. Это один из подобных случаев.

Нельзя идти биться и думать о том, что будет соперник или кто-то другой делать. Необходимо фокусироваться на себе, не допускать ошибок и постоянно улучшать себя.

Для победы в этом бою мне нужно соединить все: габариты, силу, скорость, технику. Я готов к этому.

Британские болельщики сделают отличную атмосферу. Я очень счастлив, что смог организовать поединок в Лондоне", - рассказал боксер на пресс-конференции перед поединком.

Напомним, что Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC.