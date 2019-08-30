Баффер: Ломаченко - суперзвезда мирового масштаба

Новости спорта:Легендарный ринг-анонсер рассказал, что думает о бое украинца против Люка Кэмпбелла

Легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер в эксклюзивном интервью XSPORT.ua поделился своим мнением о дебюте чемпиона мира WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (13-1, 10 КО) в Великобритании, в бою против местной аматорской звезды Люка Кэмпбелла (20-2, 16 КО).

Какие ваши ожидания от боя?

Это очень ожидаемый бой, Василий признан многими, как лучший боксер Р4Р, а также как лучший аматор с невероятным рекордом. Сейчас в профи он продолжает становиться легендой, укрепляет свое имя среди звезд мирового бокса.

И что самое удивительное, что и Ломаченко, и Кэмпбелл завоевывали золото в 2012 году здесь же. И вот два олимпийских чемпиона сразятся за 4 титула в профи-боксе. Я ожидаю поединок с нетерпением!

Вы работали на многих боях Василия в США, сейчас он впервые проведет бой в Британии. Как вы думаете, как его встретят местные болельщики?

Болельщики в Королевстве, наверное, лучшие в мире. Они разбираются в боксе, постоянно поддерживают бойцов, они не врут себе. А тот факт, что арена была распродана так быстро – это вообще круто! У нас будет украино-британское противостояние и на трибунах.

Как вы считаете, что Василий является звездой лишь в США или и по всему миру?

Он суперзвезда! Я бы сказал, что по всей планете. Каждый человек, который хоть немного увлекается спортом, знает, что король рейтинга Р4Р – Василий Ломаченко.