Поветкин: Ломаченко очень талантливый, техничный и хитрый боксер

Российский супертяжеловес Александр Поветкин (34-2, 24 КО) поделился мнением о мастерстве чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO, 31-летнего украинца Василия Ломаченко (13-1, 10 КО).
"Василий очень талантливый, техничный и хитрый боксер. Я вижу, что он очень дисциплинирован.
Буду болеть за него, надеюсь он выиграет, – сказал Поветкин.
Бой Ломаченко – Кэмпбелл состоится 31 августа на арене О2 в Лондоне. Поветкин подерется с британцем Хьюи Фьюри (23-2, 13 КО) в андеркарде поединка украинца.