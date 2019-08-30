Поветкин: Ломаченко очень талантливый, техничный и хитрый боксер

Новости спорта:Александр Поветкин сказал, почему он будет болеть за украинского боксера.

Российский супертяжеловес Александр Поветкин (34-2, 24 КО) поделился мнением о мастерстве чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO, 31-летнего украинца Василия Ломаченко (13-1, 10 КО).

"Василий очень талантливый, техничный и хитрый боксер. Я вижу, что он очень дисциплинирован.

Буду болеть за него, надеюсь он выиграет, – сказал Поветкин.

Бой Ломаченко – Кэмпбелл состоится 31 августа на арене О2 в Лондоне. Поветкин подерется с британцем Хьюи Фьюри (23-2, 13 КО) в андеркарде поединка украинца.