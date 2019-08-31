Теофимо Лопес прибыл в Лондон на бой Ломаченко - Кэмпбелл

Американский проспект Теофимо Лопес, ставший обязательным претендентом на титул IBF Ричарда Комми, прибыл в Лондон на бой за три пояса в его категории между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.
В декабре Лопес проведет бой за титул чемпиона мира по версии IBF с Комми, а затем планируется, что победители поединков Ломаченко - Кэмпбелл и Лопес – Комми в начале 2020 года встретятся на ринге, чтобы определить абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе.
What up! pic.twitter.com/XqnAGi0ieZ— Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) 30 августа 2019 г.
Напомним, что Василий Ломаченко 31 августа проведет бой против Люка Кэмпбелла. На кону поединка будут титулы украинца, а также вакантный пояс WBC.
На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция боя. Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение украинскому боксеру.
Отметим, ранее Ломаченко и Кэмпбелл прошли обязательную процедуру взвешивания и встретились в финальной битве взглядов перед поединком.