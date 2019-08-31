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Ломаченко рассказал, как готовился к бою против Кэмпбелла

Ломаченко рассказал, как готовился к бою против Кэмпбелла
13:03 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Сегодня украинец будет драться за три чемпионских пояса в легком весе.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко поделился ожиданиями от предстоящего боя с британцем Люком Кэмпбеллом.

Поединок, в котором на кону также будет стоять вакантный чемпионский пояс WBC, пройдет сегодня в стенах лондонской O2 Arena.

«Я счастлив быть в Лондоне, потому что знаю: местные болельщики понимают бокс. Здесь особенные фанаты, которые создадут невероятную атмосферу. В начале боя они будут подбадривать Кэмпбелла и, может, давить на меня. Но потом, думаю, все поменяется: они перестанут гудеть и начнут болеть за меня. Именно любовь к боксу делает их особенными», — рассказал украинец в интервью The Guardian.

Букмекеры определили фаворита боя Ломаченко - Кэмпбелл

По словам Ломаченко, размеры Кэмпбелла его не пугают, хотя перед боем украинец и испытывает определенную нервозность.

«Перед каждым поединком я нервничаю. У каждого боксера есть такое чувство, просто я не показываю этого. Антропометрия Кэмпбелла? Я готов к этому фактору. Я спарринговал с парнем, который в два раза больше Люка. Но никто не знает наверняка, что произойдет, пока не начнется бой».

Вспомнил Ломаченко и свой предыдущий поединок, в котором его соперником был еще один представитель Великобритании Энтони Кролла.

«Он не верил, что сможет победить меня. В каждом раунде он просто старался не упасть. А потом захотел устроить шоу для своих поклонников: нанес несколько ударов и дал мне возможность закончить бой досрочно».

На предварительном взвешивании Ломаченко оказался тяжелее своего сегодняшнего оппонента.

Напомним, что за бой с Кэмпбеллом украинский чемпион получит рекордный гонорар в размере 4 миллионов долларов.

В свою очередь, промоутер Ломаченко Боб Арум заявил, что до конца года Василий может провести еще один бой.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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