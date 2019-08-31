Ломаченко - Кэмпбелл: когда и где смотреть бой

Новости спорта:Василий Ломаченко проведет свой следующий бой 31 августа в Лондоне против местного боксера Люка Кэмпбелла.

Хоть лето уже практически подошло к своему завершению, но главный боксёрский поединок самого тёплого времени года для украинцев ещё впереди: в последний день августа обладатель поясов WBA Super и WBO Василий Ломаченко вновь выйдет на ринг, чтобы защитить их, а также побороться за вакантный титул WBC в лёгком весе.

Соперником украинца станет британец Люк Кэмпбелл. Ломаченко и Кэмпбелл в 2012 году становились чемпионами Олимпийских игр в Лондоне. Разница лишь в том, что "Лома" выиграл "золото" в категории до 60 кг, а Люк - до 56 кг. А сейчас соперники сойдутся в категории до 61,235 кг.

Статистические показатели боксеров:

Где и когда смотреть бой:

Ломаченко - Кемпбелл состоится в субботу, 31 августа, в зале "О2 Arena" (Лондон, Великобритания), которая способна принять до 20 тысяч зрителей. Начало боя примерно в 23:59.

Ломаченко - Кэмпбелл онлайн на ТВ в Украине покажет телеканал "Интер", который уже несколько лет является транслятором топовых украинских боксёров. Бой будет показан в программе "Большой бокс", которая выйдет в эфир в 22:00.

Ломаченко - Кэмпбелл онлайн на смартфоне по подписке вы сможете увидеть на сервисах своих мобильных операторов: Vodafone TV, Lifecell TV+ и Kyivstar Go TV.