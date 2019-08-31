Салидо дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко

Известный мексиканский боксер Орландо Салидо, который пять лет назад нанес Василию Ломаченко единственное поражение в профи-карьере украинца, дал совет Люку Кэмпбеллу, как победить нашего Хайтека. Поединок
состоится уже в эту субботу в Лондоне, где в свое время оба соперника стали олимпийскими чемпионами-2012. Мы ведем онлайн боя Ломаченко – Кэмпбелл.
"Чтобы победить Ломаченко, необходимо по-настоящему прессовать его, навязывать бой на ближней дистанции и бить по корпусу, – заявил в комментарии Sky Sports Орландо Салидо. – Его не перебоксируешь. Необходимо устроить драку, чтобы он почувствовал себя некомфортно на ринге. Люк, ты должен вести бой так, как это выгодно тебе, а не Ломаченко. Упрись ему в грудную клетку и бей по корпусу".
Пять лет назад Салидо победил Василия раздельным решением судей
"Что касается моего боя с Ломаченко в 2014-м, то он оказался неготовым к моему профессиональному стилю, – говорит Орландо Салидо. – Думаю, Ломаченко недооценил меня, и я преподал ему урок, показав, чем профи-бокс отличается от любительского".