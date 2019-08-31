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Салидо дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко

Салидо дал совет Кэмпбеллу перед боем с Ломаченко
13:53 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Мексиканец, которому Вася уступил пять лет назад, рекомендует британцу ближнюю дистанцию и удары в корпус.

Известный мексиканский боксер Орландо Салидо, который пять лет назад нанес Василию Ломаченко единственное поражение в профи-карьере украинца, дал совет Люку Кэмпбеллу, как победить нашего Хайтека. Поединок

состоится уже в эту субботу в Лондоне, где в свое время оба соперника стали олимпийскими чемпионами-2012. Мы ведем онлайн боя Ломаченко – Кэмпбелл.

"Чтобы победить Ломаченко, необходимо по-настоящему прессовать его, навязывать бой на ближней дистанции и бить по корпусу, – заявил в комментарии Sky Sports Орландо Салидо. – Его не перебоксируешь. Необходимо устроить драку, чтобы он почувствовал себя некомфортно на ринге. Люк, ты должен вести бой так, как это выгодно тебе, а не Ломаченко. Упрись ему в грудную клетку и бей по корпусу".

Ломаченко - Кэмпбелл: когда и где смотреть бой

Пять лет назад Салидо победил Василия раздельным решением судей

"Что касается моего боя с Ломаченко в 2014-м, то он оказался неготовым к моему профессиональному стилю, – говорит Орландо Салидо. – Думаю, Ломаченко недооценил меня, и я преподал ему урок, показав, чем профи-бокс отличается от любительского".

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Бокс, Новости бокса, Орландо Салидо, Василий Ломаченко.
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