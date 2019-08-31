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Британские журналисты попытались повторить трюки Ломаченко: что из этого получилось (Видео)

Британские журналисты попытались повторить трюки Ломаченко: что из этого получилось (Видео)
17:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости спорта:Подготовка украинского чемпиона наполнена интересными упражнениями.

Британские журналисты Sky Sports попытались повторить трюки, которые на тренировках исполняет украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко.

Видео с попытками сделать нестандартные упражнения украинца опубликовано на YouTube-канале Sky Sports Boxing. Британские журналисты с данной миссией практически не справились. Они пытались ходить на руках, жонглировать мячами и боксировать пластиковой бутылкой.

Ломаченко - Кэмпбелл: когда и где смотреть бой

Свой следующий бой Ломаченко проведет в Лондоне 31 августа против британца Люка Кэмпбелла. На кону помимо поясов украинца будет стоять титул WBC.

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