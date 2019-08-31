Усик прибыл в Лондон в патриотических гетрах (Видео)

Новости спорта:Александр Усик прибыл в Лондон поддержать Василия Ломаченко.

Украинский боксер Александр Усик приземлился в Лондоне, где сегодня состоится вечер бокса с главным участием Василия Ломаченко.

В аэропорту боксера встречал Эгис Климас, а также много близких и друзей. Интересно отметить, что Усик появился на публике в сине-желтых гетрах.

Потом украинский уже супертяжеловес Александр Усик вызвал ажиотаж среди болельщиков.

Напомним, сегодня вечером на О2 Аrena в Лондоне состоится главный бой Лоаченко - Кэмпбелл. В андеркарте поединка выступят потенциальные соперники Усика Поветкин - Хьюи Фьюри.