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Суббота, 31.08.2019
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Усик прибыл в Лондон в патриотических гетрах (Видео)

Усик прибыл в Лондон в патриотических гетрах (Видео)
17:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Александр Усик прибыл в Лондон поддержать Василия Ломаченко.

Украинский боксер Александр Усик приземлился в Лондоне, где сегодня состоится вечер бокса с главным участием Василия Ломаченко.

В аэропорту боксера встречал Эгис Климас, а также много близких и друзей. Интересно отметить, что Усик появился на публике в сине-желтых гетрах.

Потом украинский уже супертяжеловес Александр Усик вызвал ажиотаж среди болельщиков.

Ломаченко - Кэмпбелл: когда и где смотреть бой

Напомним, сегодня вечером на О2 Аrena в Лондоне состоится главный бой Лоаченко - Кэмпбелл. В андеркарте поединка выступят потенциальные соперники Усика Поветкин - Хьюи Фьюри.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Александр Усик, Бокс новости.
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