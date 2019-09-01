Последний бой Ломаченко: завоеван пояс WBC (Видео)

Новости спорта:Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал третий чемпионский пояс.

В Лондоне завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала титульная встреча в лёгком весе между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом.

Бой начался с разведки, украинец отдал инициативу Кэмпбеллу. Но уже с третьего раунда Василий полностью завладел инициативой и записывал себе в актив раунд за раундом. В пятом и седьмом раунде Ломаченко едва не закончил поединок досрочно. В восьмой трёхминутке Василий превратил поединок в одностороннее избиение, но Люк продолжал стоять и периодически пытался вступать в размены.

В дальнейшем Ломаченко продолжал контролировать ход поединка. В 11-м раунде он отправил соперника в нокдаун. На последней минуте заключительного раунда Василий был близок к досрочному успеху, но всё же Кэмпбелл устоял.

ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ

По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Ломаченко – 119:108, 118:109, 118:109. Таким образом, украинец не только сохранил титулы по версиям WBA Super и WBO, но и завоевал пояс по версии WBC.

Таким образом, Ломаченко собрал чемпионские пояса WBA, WBO, WBC. Осталось завоевать только IBF, который принадлежит Ричарду Комми. 14 декабря Комми встретится с Теофимо Лопесом. В этом бою определится потенциальный соперник украинца.