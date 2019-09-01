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Усик не знает, как правильно произносится фамилия следующего соперника

Усик не знает, как правильно произносится фамилия следующего соперника
10:22 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Усик не смог с первой попытки правильно назвать своего следующего соперника.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал о своем следующем сопернике в хэвивейте.

"Мой следующий бой? 12 октября.Мой соперник – Тайрон Спунг. Спанг. Я не знаю. Тайрон Спонг (правильный вариант – прим.). Видел ли я его бои? Хватит", – сказал Усик.

Голландец Спонг нокаутировал Джейсона Минду во втором раунде и проведет бой с Усиком 12 октября. Об это ранее заявлял промоутер украинца Александр Красюк.

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33-летний Спонг в своей профессиональной карьере добыл 14 побед в 14 боях, 13 из них – досрочно.

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Новости бокса, Василий Ломаченко, Александр Усик, Тайрон Спронг.
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