Поветкин хочет боя с Тайсоном Фьюри

Новости спорта:Александр Поветкин готов драться и со старшим Фьюри.

Российский боксер Александр Поветкин намерен встретиться с британцем Тайсоном Фьюри в своем следующем бою.

"После большого перерыва это нормальное выступление. Я бы хотел провести бой с Тайсоном Фьюри. Он говорит о том, что я якобы не хочу этого поединка. А я всегда готов.

Теперь есть возможность встретиться с ним в следующем бою, надеюсь, что все сложится", - заявил Поветкин

Накануне в Лондоне Поветкин единогласным решением судей победил двоюродного брата Тайсона Фьюри - Хьюи Фьюри и завоевал титул WBA International в тяжелом весе.

Все трое судей отдали победу 39-летнему россиянину с одинаковым счетом 117-111. Следующий поединок Поветкина планируется провести до конца года.