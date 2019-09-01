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Поветкин хочет боя с Тайсоном Фьюри

Поветкин хочет боя с Тайсоном Фьюри
14:19 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Александр Поветкин готов драться и со старшим Фьюри.

Российский боксер Александр Поветкин намерен встретиться с британцем Тайсоном Фьюри в своем следующем бою.

"После большого перерыва это нормальное выступление. Я бы хотел провести бой с Тайсоном Фьюри. Он говорит о том, что я якобы не хочу этого поединка. А я всегда готов.

Теперь есть возможность встретиться с ним в следующем бою, надеюсь, что все сложится", - заявил Поветкин

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Накануне в Лондоне Поветкин единогласным решением судей победил двоюродного брата Тайсона Фьюри - Хьюи Фьюри и завоевал титул WBA International в тяжелом весе.

Все трое судей отдали победу 39-летнему россиянину с одинаковым счетом 117-111. Следующий поединок Поветкина планируется провести до конца года.

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Тайсон Фьюри, Александр Поветкин, Новости бокса, Хьюи Фьюри.
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